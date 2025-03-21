بيربوك تزور سورية للمرة الثانية وتُعيد افتتاح السفارة الألمانية في دمشق

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 07:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

زارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الجمهورية العربية السورية للمرة الثانية منذ سقوط نظام الأسد، يوم أمس الخميس.

ويرافق بيربوك النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي المسيحي، أرمين لاشيت، حيث كان في استقبال الوفد الألماني رئيس الجمهورية أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في قصر الشعب بدمشق.

ودعت الوزيرة الحكومة السورية المؤقتة إلى السيطرة على العناصر المتطرفة في صفوفها، بعد أعمال العنف في الساحل السوري ذو الغالبية العلوية، كما وقامت بافتتاح السفارة الألمانية في دمشق بعد إغلاق دام 13 عاماً.