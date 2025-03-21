نشكركم على متابعتكم خبر تصفيات كأس العالم: غانا تواجه تشاد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تلتقي غانا وتشاد، اليوم الجمعة، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة التاسعة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
النتائج المسجلة في الجولة الخامسة
جمهورية إفريقيا الوسطى × مدغشقر 1-4
جزر القمر × مالي 0-3
ترتيب المجموعة التاسعة
1- مدغشقر: 10 نقاط (9-3)
2- غانا: 9 نقاط (7-5)
3- جزر القمر: 9 نقاط (8-7)
4- مالي: 8 نقاط (8-4)
5- إفريقيا الوسطى: 4 نقاط (8- 13)
6- تشاد: دون نقاط (1-9)