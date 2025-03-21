تصفيات كأس العالم: غانا تواجه تشاد

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تلتقي غانا وتشاد، اليوم الجمعة، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة التاسعة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

النتائج المسجلة في الجولة الخامسة

جمهورية إفريقيا الوسطى × مدغشقر 1-4

جزر القمر × مالي 0-3

ترتيب المجموعة التاسعة

1- مدغشقر: 10 نقاط (9-3)

2- غانا: 9 نقاط (7-5)

3- جزر القمر: 9 نقاط (8-7)

4- مالي: 8 نقاط (8-4)

5- إفريقيا الوسطى: 4 نقاط (8- 13)

6- تشاد: دون نقاط (1-9)