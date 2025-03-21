تصفيات كأس العالم: غينيا الاستوائية تستضيف ساوتومي وبرينسيب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 06:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الجمعة، منتخبا غينيا الاستوائية وساوتومي وبرينسيب الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، لحساب الجولة الخامسة في المجموعة الإفريقية الثامنة، المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

النتائج المسجلة في الجولة (5)

ليبيريا × تونس 0-1

مالاوي × ناميبيا 0-1

ترتيب المجموعة الثامنة

1- تونس: 13 نقطة (7-0)

2- ناميبيا: 11 نقطة (7-1)

3- ليبيريا: 7 نقاط (5-3)

4- مالاوي: 6 نقاط (4-4)

5- غينيا الاستوائية: 3 نقاط (1-7)

6- ساوتومي وبرينسيب: نقطة واحدة (1-10)