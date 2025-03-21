تصفيات كأس العالم: الجزائر في بوتسوانا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 06:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل منتخب الجزائر ضيفاً على بوتسوانا، اليوم الجمعة، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السابعة في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفي المجموعة ذاتها تلعب غينيا مع الصومال عند منتصف ليل الجمعة- السبت بتوقيت مكة المكرمة أيضاً.

أمس:

موزمبيق × أوغندا 3-1

ترتيب المجموعة السابعة

1- موزمبيق: 12 نقطة (9-6)

2- الجزائر: 9 نقاط (8-4)

3- بوتسوانا: 6 نقاط (6-5)

4- غينيا: 6 نقاط (4-4)

5- أوغندا: 6 نقاط (5-7)

6- الصومال: دون نقاط (3-9)