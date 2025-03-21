تصفيات كأس العالم: ساحل العاج في بوروندي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 06:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم الجمعة، مباريات الجولة الخامسة في المجموعة السادسة، من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026، بلقاء بوروندي وساحل العاج في المغرب، الساعة 22:00 أيضاً.

أمس:

الجابون × السيشيل 3-0

غامبيا × كينيا 3-3

ترتيب المجموعة السادسة

1- الجابون: 12 نقطة (10- 5)

2- ساحل العاج: 10 نقاط (12-0)

3- بوروندي: 7 نقاط (8-6)

4- كينيا: 6 نقاط (10-6)

5- غامبيا: 4 نقاط (12-12)

6- السيشيل: دون نقاط (2- 25)