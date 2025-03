دوري الأمم الأوروبية… نتائج ذهاب تصفيات الصعود والهبوط

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 06:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

جرت أمس، الخميس، مباريات ذهاب تصفيات الصعود والهبوط بين مستويات دوري الأمم الأوروبية، وفيما يلي النتائج المسجلة…

أرمينيا (c) × جورجيا (b) 0-3

تركيا (b) × المجر (a) 1-3

النمسا (b) × صربيا (a) 1-1

اليونان (b) × اسكتلندا (a) 1-0

سلوفاكيا (c) × سلوفينيا (b) 0-0

بلغاريا (c) × إيرلندا (b) 2-1

أوكرانيا (b) × بلجيكا (a) 1-3

كوسوفو (c) × آيسلندا (b) 1-2