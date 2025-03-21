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دوري الأمم الأوروبية… نتائج ذهاب تصفيات الصعود والهبوط

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دوري الأمم الأوروبية… نتائج ذهاب تصفيات الصعود والهبوط

نشكركم على متابعتكم خبر دوري الأمم الأوروبية… نتائج ذهاب تصفيات الصعود والهبوط على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 06:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

جرت أمس، الخميس، مباريات ذهاب تصفيات الصعود والهبوط بين مستويات دوري الأمم الأوروبية، وفيما يلي النتائج المسجلة…
أرمينيا (c) × جورجيا (b) 0-3
تركيا (b) × المجر (a) 1-3
النمسا (b) × صربيا (a) 1-1
اليونان (b) × اسكتلندا (a) 1-0
سلوفاكيا (c) × سلوفينيا (b) 0-0
بلغاريا (c) × إيرلندا (b) 2-1
أوكرانيا (b) × بلجيكا (a) 1-3
كوسوفو (c) × آيسلندا (b) 1-2

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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