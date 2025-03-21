تصفيات كأس العالم- إفريقيا: نتائج وترتيب المجموعة الرابعة بعد الجولة الخامسة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 06:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج

انتهت أمس، الخميس، منافسات الجولة الخامسة، في المجموعة الرابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وفيما يلي نتائج هذه الجولة، وترتيب المجموعة بعدها…

نتائج الجولة الخامسة

إسواتيني × الكاميرون 0-0

الرأس الأخضر × الموريشيس 1-0

ليبيا × أنغولا 1-1

ترتيب المجموعة الرابعة

1- الرأس الأخضر: 10 نقاط (5-4)

2- الكاميرون: 9 نقاط (9-3)

3- ليبيا: 8 نقاط (5-4)

4- أنغولا: 7 نقاط (3-2)

5- الموريشيس: 4 نقاط (3-7)

6- إسواتيني: نقطة واحدة (1-6)