نشكركم على متابعتكم خبر تصفيات كأس العالم- إفريقيا: نتائج وترتيب المجموعة الرابعة بعد الجولة الخامسة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 06:59 صباحاً - خاص- دوت الخليج
انتهت أمس، الخميس، منافسات الجولة الخامسة، في المجموعة الرابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وفيما يلي نتائج هذه الجولة، وترتيب المجموعة بعدها…
نتائج الجولة الخامسة
إسواتيني × الكاميرون 0-0
الرأس الأخضر × الموريشيس 1-0
ليبيا × أنغولا 1-1
ترتيب المجموعة الرابعة
1- الرأس الأخضر: 10 نقاط (5-4)
2- الكاميرون: 9 نقاط (9-3)
3- ليبيا: 8 نقاط (5-4)
4- أنغولا: 7 نقاط (3-2)
5- الموريشيس: 4 نقاط (3-7)
6- إسواتيني: نقطة واحدة (1-6)