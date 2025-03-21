تصفيات كأس العالم: جمهورية الكونغو تستضيف جنوب السودان

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 05:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل منتخب جنوب السودان ضيفاً على منتخب جمهورية الكونغو، اليوم الجمعة، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك لحساب المجموعة الثانية.

وتستكمل مباريات هذه الجولة في المجموعة الثانية غداًـ السبت، حيث تلتقي توغو مع موريتانيا الساعة 19:00، والسودان مع السنغال الساعة 22:00.

ترتيب المجموعة الثانية

1- السودان: 10 نقاط (7-1)

2- السنغال: 8 نقاط (6-1)

3- جمهورية الكونغو: 7 نقاط (4-2)

4- توغو: 3 نقاط (2-3)

5- جنوب السودان: نقطتان (1-8)

6- موريتانيا: نقطة واحدة (0- 5)