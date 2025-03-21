تصفيات كأس العالم: مصر في ضيافة إثيوبيا بالمغرب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 05:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تلتقي بوركينافاسو وجيبوتي اليوم، الجمعة، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وفي المجموعة ذاتها، تلتقي إثيوبيا ومصر في الدار البيضاء بالمغرب منتصف ليل الجمعة- السبت، الساعة 00:00 بتوقيت مكة المكرمة.

أمس:

سيراليون × غينيا بيساو 3-1

ترتيب المجموعة الأولى

1- مصر: 10 نقاط (11- 2)

2- سيراليون: 8 نقاط (7-6)

3- غينيا بيساو: 6 نقاط (4-5)

4- بوركينافاسو: 5 نقاط (7-5)

5- إثيوبيا: 3 نقاط (1-4)

6- جيبوتي: نقطة واحدة (2-10)