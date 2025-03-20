استعدادًا للعيد .. دليلك لفقدان الوزن في 10 أيام

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 09:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

مع اقتراب عيد الفطر، يسعى الكثيرون للتخلص من الوزن الزائد المكتسب خلال شهر رمضان في فترة قصيرة. ولتحقيق ذلك خلال 10 أيام فقط، هناك مجموعة من الإرشادات الفعالة التي يمكن اتباعها.

تساعد الألياف على تعزيز الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يقلل من السعرات الحرارية المستهلكة يوميًا. لذا، يُنصح بتناول الخضروات، الفواكه، والحبوب الكاملة لضمان تحقيق أقصى فائدة.

يلعب البروتين دورًا مهمًا في كبح الشهية وتعزيز عملية فقدان الوزن، شرط اختيار مصادر خالية من الدهون مثل الدجاج المشوي، الأسماك، والبيض.

لخسارة الوزن بسرعة، يجب الحد من تناول الكربوهيدرات، حيث يؤدي الإفراط فيها إلى اضطراب مستوى السكر في الدم، مما يزيد من الرغبة في تناول الطعام.

يعد تقليل استهلاك الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر أمرًا ضروريًا، حيث تعيق السكريات عملية فقدان الوزن وتساهم في تراكم الدهون.

الحفاظ على نشاط الجسم أمر أساسي لفقدان الوزن، لذا يُفضل ممارسة تمارين مثل المشي السريع، الجري، السباحة، أو ركوب الدراجات لمدة تتراوح بين 30 و60 دقيقة يوميًا.

يساعد تناول كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم في تعزيز معدل الأيض، وزيادة الإحساس بالشبع، مما يساهم في فقدان الوزن بفعالية.

باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنك التخلص من الوزن الزائد المكتسب خلال رمضان والاستمتاع بعيد الفطر بجسم أكثر صحة وحيوية.