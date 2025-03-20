الفجل .. سر صغير في طعامك يمكن أن يغير صحتك للأبد

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 09:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة زيادة حمض البوليك في الدم، وهو ناتج عن تحلل مادة البيورين الكيميائية الموجودة في العديد من الأطعمة والمشروبات. يذوب حمض البوليك في الدم، وعندما ترتفع نسبته، يمكن أن يسبب آلامًا في المفاصل، تورمًا، ويؤدي إلى الإصابة بالنقرس.

من الضروري الحفاظ على مستوى حمض البوليك في الدم ضمن المعدلات الطبيعية. وعند ارتفاعه، قد يسبب العديد من المشكلات الصحية، مثل آلام المفاصل وتورمها، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى، حيث يمكن أن يؤثر حمض البوليك سلبًا على الكلى.

يُعد النظام الغذائي عاملًا حاسمًا في التحكم في مستوى حمض البوليك، ويعتقد الخبراء أن الفجل له فوائد كبيرة للأشخاص الذين يعانون من زيادة حمض البوليك، حيث يمكن أن يساعد في تنظيم مستوياته في الدم.

يساهم تناول الفجل في تقليل كمية البيورين التي يحصل عليها الجسم من الطعام، كما يساعد الفجل في تحسين صحة الكلى من خلال تسهيل التخلص من المواد السامة المتراكمة فيها. بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف والماء، بالإضافة إلى عناصر غذائية هامة مثل فيتامين ب6 وحمض الفوليك وفيتامين سي، يسهم الفجل في معالجة مشكلة حمض البوليك.

من الأعراض الشائعة لزيادة حمض البوليك هي آلام المفاصل وتورمها، التي تبدأ في الظهور نتيجة ارتفاع مستوياته في الدم. يساعد تناول الفجل في تخفيف هذه الآلام وتقليل التورم المرتبط بها، مما يساهم في تحسين الراحة العامة للمرضى.