شعرِك تاج جمالِك .. مكسرات تساعده على النمو في رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 09:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يشتهر شهر رمضان بتقديم مجموعة متنوعة من المكسرات، والتي يمكن أن تكون مفيدة لصحة الشعر، إذ تحتوي بعض الأنواع على عناصر غذائية تعزز نموه وتقلل من تساقطه. نستعرض فيما يلي أفضل المكسرات التي تساعد في تعزيز صحة الشعر.

يُعد اللوز مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية التي تقوي بصيلات الشعر وتحميه من التقصف، مثل فيتامين هـ، وأحماض أوميجا 3، والبيوتين، مما يجعله خيارًا مثاليًا لدعم نمو الشعر.

يتميز عين الجمل باحتوائه على فيتامين B7، ومضادات الأكسدة، وأحماض أوميجا 3، وهي عناصر تساعد على تقوية جذور الشعر والحفاظ على صحة فروة الرأس، مما يقلل من فرص تساقطه.

يعمل الكاجو على تعزيز إنتاج الكولاجين الضروري لنمو الشعر وتقويته، وذلك بفضل احتوائه على الزنك، والحديد، والبروتين، مما يساعد في تقليل ترقق الشعر.

يُحسن الفستق من ملمس الشعر، ويقلل من تقصف الأطراف، ويمنحه لمعانًا صحيًا، بفضل احتوائه على نسبة عالية من البيوتين، والبروتين، ومضادات الأكسدة.

يساعد الفول السوداني على تقوية خصلات الشعر من الجذور إلى الأطراف، بفضل غناه بالبيوتين، والبروتين، وحمض الفوليك، مما يقلل من تساقطه ويمنحه مظهرًا صحيًا.