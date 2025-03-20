البازلاء على السحور .. هل تعزز الشعور بالشبع؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 09:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تعد البازلاء من الأطعمة المفضلة على مائدة السحور في شهر رمضان، بفضل فوائدها الصحية المتعددة التي تجعلها خيارًا مثاليًا للشعور بالشبع طوال اليوم. بما تحتويه من الألياف والبروتينات، تساهم البازلاء في تحسين عملية الهضم وتقليل الجوع، مما يساعد الصائمين على تحمل مشقة الصيام.

تؤكد الدكتورة مروة شعير أن البازلاء تعد من الأطعمة المهمة التي يجب تضمينها في وجبة السحور خلال رمضان. فهي تمد الجسم بالطاقة وتعزز الشعور بالشبع، مما يساعد الصائمين على تحمل ساعات الصيام الطويلة. وتوضح شعير أن البازلاء تعتبر من الخضروات النشوية الغنية بالكربوهيدرات، لذلك يُنصح الأشخاص الذين يحرصون على الحفاظ على وزنهم أو المصابين بمرض السكري بتناولها بحذر ودون إفراط.

أضافت شعير أن البازلاء تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الماغنيسيوم، التي تساهم في مد الجسم بالطاقة. كما تحتوي على الاستروجانات النباتية المفيدة بشكل خاص للسيدات، خاصة بعد سن اليأس.

وأخيرًا، أكدت أخصائية التغذية على ضرورة تناول البازلاء بشكل طبيعي، كونها من الخضروات الشتوية، مع التنبيه إلى أنها قد تؤدي إلى زيادة الوزن إذا تم تناولها بكميات كبيرة.