سحور صحي في رمضان: أطعمة ومشروبات تمنع العطش وتمنحك الطاقة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 07:52 مساءً - مع تقلبات الطقس في رمضان، يصبح اختيار الأطعمة والمشروبات المناسبة لوجبة السحور أمرًا ضروريًا للحفاظ على ترطيب الجسم وتجنب الشعور بالعطش والتعب خلال ساعات الصيام. إليك بعض الخيارات الصحية التي تساعدك على قضاء يوم صيام مريح ونشيط.

أطعمة ومشروبات تمنع العطش وتمنحك الطاقة في رمضان:

الماء:

شرب كميات كافية من الماء على السحور هو الأساس للحفاظ على ترطيب الجسم.

يُفضل شرب 2-3 أكواب من الماء على السحور لمنع الشعور بالعطش الشديد.

الزبادي:

يحتوي على البروبيوتيك التي تعزز الهضم وتمنحك شعورًا بالشبع.

مرطب جيد ويمنع نوبات العطش.

يمكن إضافة الفواكه الطازجة أو العسل لتعزيز قيمته الغذائية.

الفواكه والخضروات الغنية بالماء:

مثل الخيار والفواكه الحمضية (البرتقال والليمون) والكابوتشا.

تحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم.

الحبوب الكاملة:

مثل الشوفان، الذي يمنحك شعورًا بالشبع بفضل محتواه العالي من الألياف.

يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.

نصائح إضافية:

تجنب الأطعمة المالحة والمقلية التي تزيد من الشعور بالعطش.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف لتعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول.

احرص على تناول وجبة سحور متوازنة تحتوي على البروتينات والكربوهيدرات المعقدة.