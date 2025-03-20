توخيل: أفكر بشكل هجومي ويجب أن نعكس جودة البريميرليج

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 07:52 مساءً - تحدث توماس توخيل، مدرب منتخب إنكلترا، عن مواجهة منتخب ألبانيا، غداً الجمعة، في الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي التقديمي: “كان المعسكر بمثابة دورة مكثفة لي في كرة القدم الدولية وللاعبين أيضاً، على كيفية التأقلم مع إيقاع اللعب، سنتواجد معاً لمدة 10 أيام فقط، ولدينا 3 حصص تدريبية للتحضير للمباريات”.

وأضاف: “ذكرني اللاعبون مع أول غذاء وأول حصة تدريبية لماذا كنت متحمساً بشدة لتلك الوظيفة، كانوا متميزين في سلوكهم ومنفتحين لتقديم أفضل ما لديهم”.

وبالنظر إلى عودته إلى التدريب: “افتقدت له كثيراً، هذه طاقة فريدة في كرة القدم، هناك حالة من الصخب حول أول مباراة غداً، يجب أن أدفع الناس للإيمان بي”.

أما عن فلسفته مع المنتخب الإنكليزي: “أفكر بشكل هجومي، نريد تطبيق أسلوبنا ووضع اللاعبين في أماكن يشعرون خلالها بالراحة ويعبرون عن أنفسهم، يجب أن نحترم ألبانيا وكل خصم خاصة عند عدم امتلاك الكرة”.

وتابع: “لن أكون مغروراً وأقول أننا سنقوم بما نريد وعلى الجميع التأقلم على أسلوب لعبنا، ولكن الكل سيحاول إيجاد الحلول أمامنا وبالتالي علينا أيضاً التأقلم معهم، أريد فريقاً جائعاً يظهر احتراماً لجودة البريميرليج ويعكسها في أرض الملعب”.

أما عن الفارق بين تدريب الأندية والمنتخبات: “استفدت من كل الدعم من الاتحاد الإنكليزي خاصة أنني لا أملك خبرة كرة القدم الدولية، أعتقد أن مستوى العمق في التعديلات التكتيكية ليس بنفس العمق على مستوى الأندية لضيق الوقت، وبالتالي يمثل تبسيط الأمور تحدياً كبيراً لنا”.