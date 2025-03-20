التهاب العصب البصري: الأعراض والأسباب وطرق العلاج والوقاية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 07:52 مساءً - التهاب العصب البصري حالة مرضية تصيب العصب البصري، وهو المسؤول عن نقل الإشارات البصرية من العين إلى الدماغ. يؤدي هذا الالتهاب إلى تلف العصب، مما يسبب أعراضًا مزعجة، أبرزها فقدان الرؤية المؤقت وألم العين.

أعراض التهاب العصب البصري:

فقدان الرؤية المؤقت:

يحدث عادةً في عين واحدة.

قد يكون جزئيًا أو كليًا، ويزداد سوءًا في غضون ساعات أو أيام.

ألم في العين:

يزداد الألم عند تحريك العين.

اضطراب رؤية الألوان:

تصبح الألوان باهتة أو أقل إشراقًا.

صعوبة في رؤية الأشياء بوضوح:

خاصةً في الإضاءة الضعيفة أو عند الإجهاد البصري.

ظهور بقع عمياء أو رؤية ضبابية:

قد يتأثر جزء من المجال البصري أو كله.

أسباب التهاب العصب البصري:

أمراض مناعية:

التصلب المتعدد (Multiple Sclerosis): السبب الأكثر شيوعًا.

أمراض مناعة ذاتية أخرى: مثل الذئبة أو متلازمة شوجرن.

العدوى:

فيروسات مثل: الهربس، الحصبة، الجدري المائي، الإيدز.

التهابات بكتيرية مثل: مرض لايم، الزهري.

نقص التغذية:

نقص فيتامين B12.

الأدوية والسموم:

بعض الأدوية مثل إيثامبوتول (لعلاج السل)، أو التعرض للمواد السامة مثل الميثانول.

اضطرابات التمثيل الغذائي:

مثل مرض السكري.

تشخيص التهاب العصب البصري:

فحص العين السريري.

تصوير الرنين المغناطيسي (MRI).

فحص المجال البصري.

فحص الدم.

علاج التهاب العصب البصري:

العلاج بالكورتيكوستيرويدات.

الأدوية المناعية.

العلاج الطبيعي والرؤية التأهيلية.

علاج السبب الأساسي.

الراحة ومراقبة الحالة.

نصائح للوقاية والعناية:

اتباع نظام غذائي صحي متوازن.

مراقبة الأمراض المزمنة.

تجنب المواد السامة والكحوليات.

الحفاظ على صحة العينين.