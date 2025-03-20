أضرار إهمال وجبة السحور في رمضان: حافظ على صحتك ونشاطك

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 07:52 مساءً - مع اقتراب نهاية شهر رمضان، قد يشعر البعض بالتعب والإرهاق، وقد يتجاهلون وجبة السحور ظنًا منهم أنها غير ضرورية. ولكن، إهمال هذه الوجبة الأساسية يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك ونشاطك خلال فترة الصيام.

لماذا يجب عليك عدم إهمال وجبة السحور؟

نقص الطاقة والإرهاق:

السحور يمد الجسم بالطاقة اللازمة لتحمل ساعات الصيام الطويلة. إهماله يؤدي إلى الشعور بالضعف والخمول.

انخفاض سكر الدم:

خاصة لمرضى السكري، إهمال السحور قد يسبب انخفاضًا خطيرًا في مستوى السكر في الدم.

فقدان الكتلة العضلية:

عند نقص الطاقة، يلجأ الجسم إلى تكسير العضلات للحصول على الطاقة، مما يؤدي إلى ضعف العضلات.

الجفاف:

السحور فرصة لشرب كمية كافية من الماء والسوائل. إهماله يزيد من خطر الإصابة بالجفاف، خاصة في الطقس الحار.

الصداع وتقلبات المزاج:

نقص الغذاء والماء يسبب الصداع، التهيج، وصعوبة التركيز.

ضعف التركيز الذهني:

قلة الطاقة تؤثر سلبًا على الأداء اليومي والتركيز.

نصائح لسحور صحي ومتوازن

وجبة متوازنة:

تناول وجبة تحتوي على البروتينات (بيض، جبن قليل الدسم، زبادي)، الكربوهيدرات المعقدة (خبز أسمر، شوفان)، والخضراوات والفواكه الطازجة.

شرب السوائل:

اشرب كمية كافية من الماء، اللبن، أو العصائر الطبيعية.

تجنب الأطعمة المالحة والمقلية:

هذه الأطعمة تزيد من الشعور بالعطش والجفاف.