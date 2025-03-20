حافظ على صحة كليتيك: 7 عادات يومية بسيطة للوقاية من أمراض الكلى

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 06:55 مساءً - تلعب الكلى دورًا حيويًا في الحفاظ على صحتنا العامة، ولكن أمراض الكلى تتزايد عالميًا. لحسن الحظ، يمكننا دعم صحة الكلى وتقليل خطر الإصابة بالأمراض من خلال تبني عادات يومية صحية، وفقًا لموقع “healthsite”.

7 عادات يومية للحفاظ على صحة الكلى:

اشرب الكثير من الماء:

حافظ على رطوبة جسمك بشرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا لطرد السموم والفضلات من الدم.

مارس الرياضة بانتظام:

مارس تمارين رياضية متوسطة الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا لخفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى.

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا:

اتبع نظامًا غذائيًا قليل الملح والسكر والدهون غير الصحية.

تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومصادر البروتين قليلة الدهون.

إدارة التوتر:

مارس التأمل أو التنفس العميق أو اليوجا لتقليل مستويات التوتر.

احصل على قسط كافٍ من النوم:

نم لمدة 7-8 ساعات كل ليلة لمساعدة كليتيك على العمل بشكل صحيح.

مراقبة ضغط الدم:

راقب ضغط دمك بانتظام وتواصل مع طبيبك للتحكم فيه وتقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى.

الحد من تناول الصوديوم:

قلل من تناول الصوديوم إلى أقل من 2300 ملج يوميًا لتجنب إجهاد الكلى.