القهوة والجفاف: كيف تستمتع بمشروبك الصباحي دون آثار جانبية؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 06:55 مساءً - القهوة ليست مجرد مشروب، بل هي طقس يومي يعشقه الملايين. ولكن، هل تعلم أن الإفراط في تناول القهوة قد يؤدي إلى الجفاف؟ إليك كل ما تحتاج معرفته عن العلاقة بين القهوة والجفاف وكيفية الاستمتاع بمشروبك المفضل دون آثار جانبية.

لماذا تسبب القهوة الجفاف؟

مدرة للبول: تحتوي القهوة على الكافيين، وهو مدر للبول، مما يزيد من فقدان السوائل من الجسم.

فقدان الإلكتروليتات: تزيد القهوة من فقدان الصوديوم والكلوريد في البول والعرق، مما يستنزف الإلكتروليتات الضرورية لترطيب الجسم.

كيف تتجنب الجفاف عند شرب القهوة؟

اشرب الماء قبل القهوة: تناول كوبًا من الماء مع رشة ملح قبل 30 دقيقة من شرب القهوة لترطيب جسمك مسبقًا.

راقب استهلاكك للقهوة: لا تتناول أكثر من كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا.

لا تشرب القهوة على معدة فارغة: تناول وجبة خفيفة قبل شرب القهوة.

حافظ على ترطيب جسمك: اشرب الماء بانتظام على مدار اليوم.

تناول الأطعمة المرطبة: تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء.

نصائح إضافية:

إذا كنت تشعر بالجفاف بعد شرب القهوة، زد من كمية الماء التي تتناولها.

استشر طبيبك إذا كنت تعاني من حالات صحية قد تتأثر بالجفاف.