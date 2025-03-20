نشكركم على متابعتكم خبر تنظيف أسنان الأطفال: دليل شامل للأمهات الجدد من الولادة إلى 3 سنوات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 06:55 مساءً - كأم جديدة، قد تتساءلين عن الوقت المناسب لبدء تنظيف أسنان طفلك. الإجابة ليست بسيطة، فالعناية بالفم تبدأ حتى قبل ظهور الأسنان الأولى. يهدف هذا الدليل الشامل إلى تبسيط الأمر وتقديم نصائح عملية للعناية بأسنان طفلك منذ الولادة وحتى سن الثالثة، مما يضمن صحة أسنان قوية وسليمة مدى الحياة.

العناية بفم الرضيع قبل ظهور الأسنان (0-6 أشهر)

في هذه المرحلة، يعتمد الرضع على الرضاعة الطبيعية أو الحليب الصناعي. ومع ذلك، فإن تنظيف اللثة ضروري لإزالة بقايا الحليب ومنع تراكم البكتيريا.

كيفية تنظيف لثة الرضيع:

استخدمي قطعة شاش نظيفة ومبللة أو قطعة قطن معقمة.

لفي الشاش حول إصبعك وامسحي اللثة واللسان والخدين بلطف.

استخدمي الماء الفاتر فقط، لا حاجة لمعجون الأسنان.

ظهور الأسنان الأولى وتقديم فرشاة الأسنان (6-12 شهرًا)

ظهور أول سن هو علامة فارقة تتطلب تقديم فرشاة الأسنان.

نصائح لاختيار فرشاة الأسنان:

اختاري فرشاة أسنان للأطفال بشعيرات ناعمة أو فرشاة أصابع سيليكون.

ابدأي بدون معجون أسنان، ثم استخدمي معجونًا خاليًا من الفلورايد أو منخفض الفلورايد.

نصائح لتنظيف الأسنان:

نظفي الأسنان مرتين يوميًا (صباحًا ومساءً).

استخدمي كمية صغيرة من معجون الأسنان (بحجم حبة الأرز).

استبدلي الفرشاة كل 3 أشهر.

بناء عادات تنظيف الأسنان المنتظمة (1-2 سنة)

في هذا العمر، يمتلك الأطفال عدة أسنان ويحتاجون إلى تنظيف منتظم.

نصائح لجعل تنظيف الأسنان ممتعًا:

استخدمي فرشاة أسنان بألوان ممتعة.

استخدمي مؤقتًا لتشجيع التنظيف لمدة دقيقتين.

تجنبي الوجبات الخفيفة السكرية قبل النوم.

التحول إلى معجون أسنان بالفلورايد (3+ سنوات)

عند بلوغ طفلك 3 سنوات، استخدمي كمية بحجم حبة البازلاء من معجون الأسنان بالفلورايد.

نصائح هامة:

أشرفي على تنظيف الأسنان للتأكد من بصق معجون الأسنان.

تجنبي معجون الأسنان المنكه إذا كان يشجع على البلع.

نصائح إضافية:

كوني قدوة لطفلك وقومي بتنظيف أسنانك معه.

حافظي على الصبر وجعل جلسات التنظيف قصيرة وإيجابية.

زوري طبيب الأسنان عند بلوغ طفلك عامه الأول.

هذا وباتباع هذه النصائح، يمكنكِ ضمان صحة أسنان طفلك والحفاظ عليها قوية وسليمة مدى الحياة.