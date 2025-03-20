نشكركم على متابعتكم خبر مدرب البحرين يعلق على الخسارة أمام اليابان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 05:53 مساءً - أكد الكرواتي، دراجان تالاييتش، مدرب منتخب البحرين، أنه سيعمل بكل جدية للتأهل إلى مونديال 2026، رغم الخسارة أمام اليابان..
وخسر منتخب البحرين بنتيجة 0-2 أمام مضيفه الياباني، اليوم الخميس، في إطار الجولة السابعة من التصفيات.
وقال تالاييتش خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “فخور بما قدمه لاعبي المنتخب البحريني أمام اليابان”.
وشدد: “سنعمل بكل جدية في المراحل القادمة لبلوغ نهائيات كأس العالم 2026”.
وأتم: “تهانينا إلى منتخب اليابان بعد تأهله لكأس العالم، لقد قدمنا مباراة انضباطية أمام منتخب عالمي”.