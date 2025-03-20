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مدرب البحرين يعلق على الخسارة أمام اليابان

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مدرب البحرين يعلق على الخسارة أمام اليابان

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 05:53 مساءً - أكد الكرواتي، دراجان تالاييتش، مدرب منتخب البحرين، أنه سيعمل بكل جدية للتأهل إلى مونديال 2026، رغم الخسارة أمام اليابان..

وخسر منتخب البحرين بنتيجة 0-2 أمام مضيفه الياباني، اليوم الخميس، في إطار الجولة السابعة من التصفيات.

وقال تالاييتش خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “فخور بما قدمه لاعبي المنتخب البحريني أمام اليابان”.

وشدد: “سنعمل بكل جدية في المراحل القادمة لبلوغ نهائيات كأس العالم 2026”.

وأتم: “تهانينا إلى منتخب اليابان بعد تأهله لكأس العالم، لقد قدمنا مباراة انضباطية أمام منتخب عالمي”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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