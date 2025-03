عصير البرتقال في رمضان: مشروب الإفطار المثالي لتعويض السوائل والطاقة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 05:53 مساءً - يعد عصير البرتقال من المشروبات الرمضانية الأساسية، خاصة عند الإفطار، حيث يمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها بعد ساعات الصيام الطويلة. يقدم الدكتور وليد إبراهيم، استشاري التغذية في قصر العيني، أهم فوائد عصير البرتقال في رمضان.

فوائد عصير البرتقال في رمضان:

تعويض السوائل المفقودة: يساعد عصير البرتقال على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة خلال ساعات الصيام، مما يمنع الجفاف.

مصدر غني بفيتامين C: يعزز فيتامين C الموجود في البرتقال مناعة الجسم، ويساعد على مكافحة الأمراض، ويحافظ على صحة الجلد.

تحسين عملية الهضم: تساعد الألياف الطبيعية الموجودة في عصير البرتقال على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك الذي قد يصيب البعض خلال رمضان.

تزويد الجسم بالطاقة: يمنح السكر الطبيعي الموجود في عصير البرتقال الجسم طاقة سريعة ومفيدة بعد الصيام.

مضادات الأكسدة: يحمي البرتقال الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة.

تحسين امتصاص الحديد: يعزز فيتامين C امتصاص الحديد من الأطعمة الأخرى، مما يقلل من خطر الإصابة بفقر الدم.

الترطيب والانتعاش: يمنح عصير البرتقال شعورًا بالانتعاش والترطيب بعد ساعات طويلة من الصيام.

نصائح لتناول عصير البرتقال في رمضان:

تناول عصير البرتقال الطازج للحصول على أقصى استفادة من فوائده.

تجنب إضافة كميات كبيرة من السكر إلى العصير.

يمكن إضافة قطع من الفواكه الأخرى إلى العصير لزيادة قيمته الغذائية.