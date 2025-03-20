بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 04:52 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

يعتبر فيتامين B7، المعروف أيضًا بالبيوتين، أحد الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان. يلعب البيوتين دورًا هامًا في الحفاظ على صحة البشرة والشعر والأظافر، ويساهم في عملية الأيض الطبيعية في الجسم. في هذه المقالة، سنتعرف على أعراض نقص فيتامين B7 وأهميته في الجسم.

أعراض نقص فيتامين B7 (البيوتين):

قد يؤدي نقص فيتامين B7 في الجسم إلى ظهور عدة أعراض قد تشمل ما يلي:

1. مشاكل في البشرة:

يعد البيوتين ضروريًا لصحة البشرة، ونقصه قد يؤدي إلى ظهور مشاكل مثل الجفاف والتهيج وظهور حب الشباب. قد تلاحظ تراجعًا في صحة بشرتك وتلف الجلد عندما يكون هناك نقص في هذا الفيتامين.

2. تساقط الشعر:

يعتبر البيوتين جزءًا من هيكل الشعر ويساعد في تقويته وتعزيز نموه الصحي. إذا كان هناك نقص في البيوتين، فقد يلاحظ الشخص تساقط شعره بشكل غير طبيعي وتقصف الأطراف.

3. ضعف الأظافر:

قد يؤدي نقص فيتامين B7 أيضًا إلى ضعف الأظافر وتكسرها بسهولة. البيوتين يعزز صحة الأظافر ويحافظ على قوتها ومتانتها، وعندما يكون هناك نقص في هذا الفيتامين، قد يصبح للأظافر مظهر هش وضعيف.

4. مشاكل في الجهاز الهضمي:

يساهم البيوتين في عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية في الجسم. عندما يكون هناك نقص في البيوتين، قد يعاني الشخص من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك أو الإسهال والغازات.