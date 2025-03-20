هل تكافح لزيادة وزنك في رمضان؟ .. إليك هذه الأطعمة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعاني بعض الأشخاص من صعوبة في زيادة الوزن، ويُعد تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، الدهون الصحية، والبروتين من الطرق الفعّالة لتحقيق ذلك. وفي شهر رمضان، يمكن الاعتماد على بعض الأطعمة التي تدعم هذا الهدف بشكل طبيعي.

تعتبر الكربوهيدرات مصدرًا رئيسيًا للطاقة، وتتوفر في العديد من الأطعمة مثل الأرز الذي يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لزيادة الوزن. كما يُفضل تناول خبز الحبوب الكاملة الغني بالكربوهيدرات المعقدة والبروتين، ويمكن تناوله مع زبدة المكسرات أو الأفوكادو لزيادة القيمة الحرارية.

تعد حبوب الإفطار الكاملة، مثل الشوفان والقمح والشعير، مصادر غنية بالطاقة. كما أن الفواكه المجففة مثل التمر والمشمش يمكن أن تزيد من محتوى السعرات الحرارية في الوجبات، سواء بإضافتها إلى الحبوب أو العصائر.

تعتبر الشوكولاتة الداكنة من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات ومضادات الأكسدة، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو. كما يمكن تناول النشويات مثل البطاطس، المعكرونة، البطاطا الحلوة، والقرع، بالإضافة إلى البقوليات مثل الفاصوليا والحمص، التي تساهم في تخزين الطاقة في الجسم على شكل جليكوجين.

يُعد البروتين عنصرًا أساسيًا لبناء العضلات وصحة الجسم، ويتوفر في العديد من المصادر مثل سمك السلمون الذي يحتوي على الدهون الصحية وأحماض أوميجا 3 المفيدة لصحة الدماغ والعين. كما يُعد البيض مصدرًا مهمًا للبروتين والدهون الصحية.

تعتبر منتجات الألبان مصادر غذائية غنية بالسعرات الحرارية والبروتين والكالسيوم. فالحليب خيار ممتاز لبناء العضلات وتعزيز صحة العظام بفضل محتواه العالي من الكالسيوم، بينما يوفر الجبن نسبة مرتفعة من السعرات الحرارية والبروتين، ويُعد الزبادي كامل الدسم وجبة مغذية وغنية بالسعرات.

من خلال إدراج هذه الأطعمة في نظامك الغذائي خلال شهر رمضان، يمكنك دعم جهودك لزيادة الوزن بطريقة صحية ومتوازنة.