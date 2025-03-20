أضرار البيرسينج في الأنف … ما يجب أن تعرفه قبل اتخاذ القرار

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يقوم العديد من الفتيات بثقب أنفهن وتركيب البيرسينج اعتقادًا منهن أنه يعزز جمالهن وأنوثتهن ويمنحهن مظهرًا مميزًا. ومع ذلك، قد يفتقر البعض إلى الوعي حول الأضرار المحتملة لهذه الممارسة.

تسبب المجوهرات المستخدمة في البيرسينج ردود فعل تحسسية بسبب احتكاكها المباشر مع الجلد، بغض النظر عن نوع المعدن المستخدم. وبالتالي، لا يُنصح باستخدام مجوهرات أنف كبيرة أو ثقيلة؛ لأنها قد تسبب الألم أو التورم.

ومن أبرز المخاطر التي قد يسببها ثقب الأنف هو دخول الجراثيم إلى الجسم. فعندما يتعرض الحاجز الواقي للبشرة للتلف، تصبح البكتيريا قادرة على الدخول إلى الجسم، مما قد يؤدي إلى حدوث عدوى.

يزداد احتمال الإصابة بالعدوى إذا لم تكن الأدوات المستخدمة في الثقب معقمة بشكل جيد. وقد تنقل هذه العدوى فيروسات خطيرة مثل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، أو التهاب الكبد الوبائي B و C، أو الكزاز.

-ألم واحمرار

-شعور بالحرارة في الموقع

-ظهور بثور

-تورم

-تعرج في الجلد

-تمزق الجلد

-نزيف في الأنف

-صديد سميك أو أصفر

إذا لاحظت أي من هذه الأعراض بعد تركيب البيرسينج في أنفك، يجب عليك التوجه فورًا إلى الطبيب للحصول على العلاج المناسب.