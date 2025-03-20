ماء الأرز .. سر البشرة الناعمة والمتوهجة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعتبر ماء الأرز من المكونات الطبيعية الفعالة للعناية بالبشرة، إذ يمنحها الترطيب والتوهج، كما يساعد على تحسين لونها وتقليل علامات الشيخوخة بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة. كما يساهم في تهدئة احمرار الجلد، تخفيف حروق الشمس، والتخلص من التصبغات.

يُمزج ماء الأرز مع ماء الورد ويوضع على البشرة باستخدام قطعة قطنية أو زجاجة رذاذ. بعد 30 دقيقة، يُغسل الوجه بالماء العادي. يعمل هذا الخليط على تنقية البشرة، بينما يحافظ ماء الورد على توازن درجة الحموضة وترطيب الجلد. يُنصح باستخدامه صباحًا يوميًا.

يُخلط ملعقتان من جل الصبار الطازج مع ماء الأرز، ثم يُوضع المزيج على الوجه لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء البارد. يتميز جل الصبار بخصائصه المرطبة التي تمنح البشرة النعومة والانتعاش.

لترطيب البشرة بعمق، يُمزج ماء الأرز مع الجلسرين ويوضع الخليط على الوجه لمدة 30 دقيقة قبل غسله. ومع ذلك، يُفضل تجنّب هذه الوصفة لأصحاب البشرة الحساسة، إذ قد يسبب الجلسرين تهيجًا أو حكة.

يُعرف مسحوق خشب الصندل بقدرته على تهدئة البشرة وتهيجها. يُمزج ملعقتان صغيرتان منه مع ماء الأرز، ويُطبق المعجون على الوجه لمدة 30 دقيقة قبل غسله. للحصول على نتائج فعالة، يمكن استخدامه يوميًا.

تُعد هذه الوصفة مثالية للبشرة الدهنية، حيث يُخلط ماء الأرز مع ملعقتين من “ملتاني ميتي”، ثم يُوضع المزيج على الوجه لمدة 10-15 دقيقة قبل غسله. تساعد هذه الطريقة على تنظيف البشرة بعمق وإزالة الشوائب.