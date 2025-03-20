وصفة ولا أشهى لتحضير كيكة التمر

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 03:55 مساءً - وصفة كيكة التمر الرائعة: تجربة شهية ولا تُنسى!

كيك التمر هو من الحلويات اللذيذة والمغذية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. مزيجه الغني بالتمر يعطيه نكهة مميزة ومكونات طبيعية تجعل منه خيارًا مثاليًا لمحبي الحلويات الصحية. إليك كيفية تحضير كيكة التمر بالطريقة المثالية.

المكونات اللازمة

1 كوب من التمر منزوع النوى والمفروم

1 كوب من الماء الساخن

1 ¾ كوب من الدقيق الأبيض

1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

½ ملعقة صغيرة من البيكنج صودا

¼ ملعقة صغيرة من الملح

¼ ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

½ كوب من السكر البني

½ كوب من الزبدة المذابة

2 بيضة

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

خطوات التحضير

في وعاء عميق، نضع التمر مع الماء الساخن ونتركه حتى يصبح طريًا ومهروسًا جزئيًا. نخفق الزبدة المذابة مع السكر البني حتى نحصل على خليط متجانس وخفيف الملمس. نضيف البيض تدريجيًا ثم نضيف الفانيليا مع الاستمرار بالخفق حتى تمتزج جيدًا. في وعاء آخر، ننخل الدقيق مع البيكنج بودر، البيكنج صودا، الملح، والقرفة. نضيف خليط الدقيق بالتدريج إلى الخليط الرطب، ونتأكد من تجانس المكونات. نضيف مزيج التمر المهروس إلى العجين ونستمر في التحريك حتى يتوزع بالتساوي. نسكب الخليط في قالب كيك مدهون بالزبدة ومبطن بورق الزبدة. نسخن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية، ثم ندخل الكيك إلى الفرن لمدة 30-35 دقيقة أو حتى ينضج تمامًا. بعد إخراج الكيك من الفرن، يترك ليبرد قليلًا قبل تقديمه مع كوب من القهوة أو الشاي.

نصائح لضمان نجاح الوصفة

تأكد من استخدام التمر الطازج لإعطاء الكيك نكهة غنية ودسمة.

يمكنك إضافة المكسرات المفضلة لديك مثل الجوز أو اللوز لإضفاء نكهة إضافية.

للحصول على كيكة أكثر صحة، يمكنك استبدال نصف كمية الدقيق بدقيق القمح الكامل.

استمتع بتحضير وتقديم هذه الكيكة اللذيذة في المناسبات المختلفة أو كوجبة خفيفة طوال اليوم. ستضيف نكهة التمر الغنية لمسة مميزة على مائدة الحلويات الخاصة بك. بانتظار تجربتكم وآرائكم في التعليقات!