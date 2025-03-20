استبعاد راؤول أسينسيو من قائمة مباراة هولندا

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 02:53 مساءً - قرر لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، استبعاد 3 لاعبين من قائمة لاروخا لمواجهة هولندا، مساء اليوم، في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي على تواجد 23 لاعباً في قائمة أي مباراة لدوري الأمم الأوروبية، فيما كان معسكر المنتخب الإسباني يضم 26 لاعباً.

وتم استبعاد فيران توريس بسبب الإصابة، كما تم استبعاد الثنائي راؤول أسينسيو (مدافع ريال مدريد)، ويريمي بينو (لاعب فياريال).

يشار إلى أن راؤول أسينسيو تم استدعائه للمنتخب الإسباني للمرة الأولى خلال فترة التوقف الدولي الحالية، ولكن مشاركته الأولى ستتأخر حتى مباراة الإياب أمام هولندا، بموجب قرار دي لا فوينتي.