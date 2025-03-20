“راموس الجديد” يقترب من العودة للملاعب

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 12:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن المدافع الإسباني الشاب، خوان مارتينيز، لاعب ريال مدريد، يقترب من التعافي الكامل من الإصابة.

مارتينيز الملقب ب”راموس الجديد” تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال الفترة التحضيرية قبل بداية الموسم الحالي، ليغيب عن جميع المباريات، حتى الآن.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ريليفو” الإسبانية: “بدأ خوان يرى الضوء في نهاية النفق، وعودته أصبحت قريبة جداً”.

وأشارت الشبكة: “محيط مارتينيز هادئ ولا يريد تحديد موعد للعودة، وكذلك ريال مدريد لن يضغط عليه..سيعود للعب عندما يعطيه الأطباء الموافقة النهائية”.

وأتمت الشبكة: “الثقة بإمكانيات خوان مارتينيز كبيرة ويحظى بدعم النادي، وهناك أصوات تطالب بوجوده في قائمة كأس العالم للأندية”.