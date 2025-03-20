ريال مدريد يتحرك بقوة لضم نجم ريال سوسيداد

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 12:55 مساءً - يضع ريال مدريد، اللاعب الدولي الإسباني، مارتن زوبيميندي، نجم ريال سوسيداد، في مقدمة الخيارات لتعزيز خط وسط الفريق، بداية من الموسم المقبل.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن النادي الملكي مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد زوبيميندي، والبالغ 60 مليون يورو، من أجل حسم الصفقة لصالحه، رغم المنافسة القوية من أندية أوروبية أخرى.

وأشارت الصحيفة، إلى أن آرسنال أبدى اهتمامه بضم اللاعب، وهو على استعداد كذلك لدفع الشرط الجزائي، أما ليفربول حاول التعاقد معه في الصيف الماضي، لكن اللاعب قرر البقاء مع فريقه في اللحظات الأخيرة، ومن المتوقع أن يعاود الريدز محاولة التعاقد معه.

خلال الموسم الحالي، شارك زوبيميندي في 38 مباراة بجميع المسابقات، وساهم بأربعة أهداف، بتسجيله هدفين وصناعته لمثلهما.