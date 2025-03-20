إيطاليا وألمانيا… التشكيل المتوقع

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 10:57 صباحاً - قمة كبيرة جداً ومرتقبة بين إيطاليا وألمانيا في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم، يحتضنها ملعب سان سيرو ابتداء من الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل إيطاليا المتوقع

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: بونجورنو، كالافيوري، باستوني

خط الوسط: دي لورينزو، باريلا، تونالي، فراتيسي، كامبياسو

خط الهجوم: كين، راسبادوري.

تشكيل ألمانيا المتوقع

حراسة المرمى: نوبل

خط الدفاع: كيميتش، كوخ، شلوتيربيك، ميتيلشتاد

خط الوسط: أندريخ، جوريتسكا

خط الهجوم: ساني، موسيالا ، أديمي، أونداف.