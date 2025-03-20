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إيطاليا وألمانيا… التشكيل المتوقع

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إيطاليا وألمانيا… التشكيل المتوقع

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 10:57 صباحاً - قمة كبيرة جداً ومرتقبة بين إيطاليا وألمانيا في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم، يحتضنها ملعب سان سيرو ابتداء من الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل إيطاليا المتوقع
حراسة المرمى: دوناروما
خط الدفاع: بونجورنو، كالافيوري، باستوني
خط الوسط: دي لورينزو، باريلا، تونالي، فراتيسي، كامبياسو
خط الهجوم: كين، راسبادوري.

تشكيل ألمانيا المتوقع
حراسة المرمى: نوبل
خط الدفاع: كيميتش، كوخ، شلوتيربيك، ميتيلشتاد
خط الوسط: أندريخ، جوريتسكا
خط الهجوم: ساني، موسيالا ، أديمي، أونداف.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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