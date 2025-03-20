كرواتيا وفرنسا… التشكيل المتوقع

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 10:57 صباحاً - يحل منتخب فرنسا ضيفاً على منتخب كرواتيا، اليوم الخميس، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم.

تشكيل كرواتيا المتوقع

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: جوسيب سوتالو، مارين بونجراتشيتش، جوسكو جفارديول

خط الوسط: لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، سوسا، باتورينا، جاكيتش، ماريو باساليتش

خط الهجوم: أندريج كراماريتش.

تشكيل فرنسا المتوقع

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: جول كوندي، ويليام ساليا، دايوت أوباميكانو، لوكاس دين

خط الوسط: جندوزي، نجولو كانتي، كوني

خط الهجوم: كيليان مبابي، كولو مواني وعثمان ديمبلي.