نشكركم على متابعتكم خبر كرواتيا وفرنسا… التشكيل المتوقع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 10:57 صباحاً - يحل منتخب فرنسا ضيفاً على منتخب كرواتيا، اليوم الخميس، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم.
تشكيل كرواتيا المتوقع
حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش
خط الدفاع: جوسيب سوتالو، مارين بونجراتشيتش، جوسكو جفارديول
خط الوسط: لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، سوسا، باتورينا، جاكيتش، ماريو باساليتش
خط الهجوم: أندريج كراماريتش.
تشكيل فرنسا المتوقع
حراسة المرمى: مايك ماينان
خط الدفاع: جول كوندي، ويليام ساليا، دايوت أوباميكانو، لوكاس دين
خط الوسط: جندوزي، نجولو كانتي، كوني
خط الهجوم: كيليان مبابي، كولو مواني وعثمان ديمبلي.