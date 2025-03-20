الدنمارك والبرتغال… التشكيل المتوقع

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 10:57 صباحاً - ينزل كريستيانو رونالدو ورفاقه في ضيافة منتخب الدنمارك، اليوم الخميس، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم..

تشكيل الدنمارك المتوقع

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: يواكيم أندرسن، يانيك فيسترجارد، أندرياس كريستينسن، ألكسندر باه، جواكين مايهلي.

خط الوسط: توماس ديلاني، بيير اميل هوبيرج، كريستيان إيريكسن.

خط الهجوم: راسموس هويلاند، أندرياس سكوف أولسن.

تشكيل البرتغال المتوقع

تشكيل البرتغال المتوقع ضد الدنمارك

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

الدفاع: ديوجو دالوت- روبن دياز- ريناتو فيجا- نونو مينديز

الوسط: جواو نيفيز- فيتينيا- برونو فيرنانديز

الهجوم: بيدرو نيتو- كريستيانو رونالدو- رافائيل لياو.