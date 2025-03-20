نشكركم على متابعتكم خبر الدنمارك والبرتغال… التشكيل المتوقع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 10:57 صباحاً - ينزل كريستيانو رونالدو ورفاقه في ضيافة منتخب الدنمارك، اليوم الخميس، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم..
تشكيل الدنمارك المتوقع
حراسة المرمى: كاسبر شمايكل
خط الدفاع: يواكيم أندرسن، يانيك فيسترجارد، أندرياس كريستينسن، ألكسندر باه، جواكين مايهلي.
خط الوسط: توماس ديلاني، بيير اميل هوبيرج، كريستيان إيريكسن.
خط الهجوم: راسموس هويلاند، أندرياس سكوف أولسن.
تشكيل البرتغال المتوقع
تشكيل البرتغال المتوقع ضد الدنمارك
حراسة المرمى: ديوجو كوستا
الدفاع: ديوجو دالوت- روبن دياز- ريناتو فيجا- نونو مينديز
الوسط: جواو نيفيز- فيتينيا- برونو فيرنانديز
الهجوم: بيدرو نيتو- كريستيانو رونالدو- رافائيل لياو.