هولندا وإسبانيا… التشكيل المتوقع

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 10:57 صباحاً - تحظى مواجهة هولندا وإسبانيا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية باهتمام كبير، وخاصة في الجانب المتعلق منها بمنتخب إسبانيا.

وتبدأ مباراة هولندا وإسبانيا الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي فينورد روتردام.

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب الطواحين مباراة اليوم بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: فليكين

خط الدفاع: ، ماتياس دي ليخت، هاتو، فيرجيل دي فاريخ، بروبيي

خط الوسط: فريمبونج، ويفير، كومبينيرز

خط الهجوم: كلويفرت، لانج، زيركزي.

تشكيل إسبانيا المتوقع

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بيدرو بورو، إيمريك لابورت، داني فيفيان، كوكوريللا

خط الوسط: فابيان رويز، زوبميندي، ميرينو

خط الهجوم: أليكس بينا، ألفارو موراتا، أويارزابال.