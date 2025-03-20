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هولندا وإسبانيا… التشكيل المتوقع

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هولندا وإسبانيا… التشكيل المتوقع

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 10:57 صباحاً - تحظى مواجهة هولندا وإسبانيا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية باهتمام كبير، وخاصة في الجانب المتعلق منها بمنتخب إسبانيا.

وتبدأ مباراة هولندا وإسبانيا الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي فينورد روتردام.

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب الطواحين مباراة اليوم بالتشكيل الآتي:
حراسة المرمى: فليكين
خط الدفاع: ، ماتياس دي ليخت، هاتو، فيرجيل دي فاريخ، بروبيي
خط الوسط: فريمبونج، ويفير، كومبينيرز
خط الهجوم: كلويفرت، لانج، زيركزي.

تشكيل إسبانيا المتوقع
حراسة المرمى: دافيد رايا
خط الدفاع: بيدرو بورو، إيمريك لابورت، داني فيفيان، كوكوريللا
خط الوسط: فابيان رويز، زوبميندي، ميرينو
خط الهجوم: أليكس بينا، ألفارو موراتا، أويارزابال.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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