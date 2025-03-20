نصائح لتنظيف الحدائق والشرفات في الربيع

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 10:57 صباحاً - الاستعداد للربيع: خطوات أولية للتنظيف

مع بداية فصل الربيع، يعتبر تنظيف الحدائق والشرفات واحدة من الأنشطة الممتعة والضرورية لإعادة الحياة إلى تلك المساحات الخارجية. البداية بترتيب المساحات يمكن أن يحدث فارقًا كبيرًا في شكل الحديقة والشرفة. إليك بعض الخطوات الأولية التي يجب اتباعها:

جمع كل أدوات التنظيف مثل المكانس، المجرّدات، والأكياس لتكون مستعدًا لكل خطوة.

التخلص من أي مخلفات شتوية مثل الأوراق المتساقطة أو الأفرع المكسورة.

تنظيف الأدوات والمعدات الزراعية لضمان عملها بكفاءة عند الحاجة إليها.

تنظيف الشرفات بطريقة فعّالة

الشرفات في المنزل لا تقل أهمية عن الحدائق، فهي مكانٌ للاسترخاء والتمتع بالهواء الطلق. لتنظيف الشرفات بطريقة فعّالة، يمكن اتباع الإرشادات التالية:

تنظيف الأرضيات وأسطح الجلوس

ابدأ بتنظيف الأرضيات باستخدام مواد مناسبة بحسب نوع الأرضية، سواءً كانت خشبية أو مغطاة بالقرميد. ينصح باستخدام منظفات طبيعية لتجنب أي تأثيرات ضارة.

استخدام مكنسة لإزالة الأتربة والأوساخ السطحية.

مسح الأرضيات بقطعة قماش مبللة بمحلول التنظيف.

التحقق من إزالة أي بقع عالقة وتكرار عملية التنظيف عند الضرورة.

صيانة الأثاث الخارجي

الحفاظ على نظافة الأثاث الخارجي يطيل من عمره ويضمن مظهرًا جميلاً:

تنظيف الأثاث بالماء والصابون الخفيف، مع التركيز على إزالة الأتربة والعوالق.

استخدام واقي الشمس للحفاظ على الألوان من البهتان نتيجة التعرض المباشر للشمس.

إعادة ترتيب الأثاث بما يناسب الموسم الجديد والمساحات المتاحة.

تحضير النباتات والبستنة

النباتات هي زينة الحدائق والشرفات، واهتمامك بها في فصل الربيع يساعدها على النمو بشكل صحي وجميل:

قص الأفرع التالفة والمريضة للنباتات لتعزيز النمو الجديد.

إضافة سمادات عضوية لتعزيز التربة وتوفير العناصر الغذائية للنباتات.

سقاية النباتات بمعدل مناسب لضمان حصولها على الرطوبة الكافية لكنها ليست مفرطة.

من خلال اتباع هذه النصائح، سوف تحصل على حدائق وشرفات نظيفة ومهيأة تمامًا للاستمتاع بأجمل الأوقات في فصل الربيع.