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السعودية والصين… التشكيل المتوقع

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السعودية والصين… التشكيل المتوقع

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 09:56 صباحاً - يلتقي منتخبا السعودية والصين، اليوم الخميس، ابتداء من الساعة 21:15 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثالثة، في الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

تشكيل السعودية المتوقع
حراسة المرمى: نواف العقيدي
خط الدفاع: حسان تمبكتي، حسن كادش، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد
خط الوسط: مصعب الجوير، علي الحسن، سالم الدوسري
خط الهجوم: فراس البريكان، أيمن يحيى، عبد الله الحمدان

تشكيل الصين المتوقع
حراسة المرمى: وانج دالي
خط الدفاع: هو مينج، زهو تشينج، جيانج جوان، يانج فان
خط الوسط: شي تشي، وانج شانج يوان، شو شين
خط الهجوم: ساو فاي، لي يانج، وي شيهاو.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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