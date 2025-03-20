نشكركم على متابعتكم خبر السعودية والصين… التشكيل المتوقع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 09:56 صباحاً - يلتقي منتخبا السعودية والصين، اليوم الخميس، ابتداء من الساعة 21:15 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثالثة، في الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
تشكيل السعودية المتوقع
حراسة المرمى: نواف العقيدي
خط الدفاع: حسان تمبكتي، حسن كادش، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد
خط الوسط: مصعب الجوير، علي الحسن، سالم الدوسري
خط الهجوم: فراس البريكان، أيمن يحيى، عبد الله الحمدان
تشكيل الصين المتوقع
حراسة المرمى: وانج دالي
خط الدفاع: هو مينج، زهو تشينج، جيانج جوان، يانج فان
خط الوسط: شي تشي، وانج شانج يوان، شو شين
خط الهجوم: ساو فاي، لي يانج، وي شيهاو.