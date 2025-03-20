إيران والإمارات… التشكيل المتوقع

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 09:56 صباحاً - يأمل منتخب الإمارات أن يعود من ستاد آزادي في إيران بنقاط مباراته أمام مضيفه منتخب إيران في الجولة السابعة في الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتلتقي إيران والإمارات في الدور الثالث من هذه التصفيات ابتداء من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل منتخب الإمارات المتوقع

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: عبد الله إدريس، كوامي كويدو، خليفة الحمادي، خالد الظنحاني

خط الوسط: طحنون الزعابي، علي سالمين، عبد الله حمد

خط الهجوم: حارب عبد الله، برونو أوليفيرا، كايو كانيدو.

تشكيل منتخب إيران المتوقع

حراسة المرمى: علي رضا بيرانوند

خط الدفاع: إحسان حاج صفي، حسين كنعاني، شجاع خليل زادة.

خط الوسط: رامين رضائيل، سعيد عزت إلهي، أميد إبراهيمي

حط الهجوم: سامان قدوس، مهدي طارمي، سرداد آزمون.