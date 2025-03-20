احذروا الشخصية النرجسية.. إليكم صفاتها

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 08:53 صباحاً - كيفية التعرف على الشخصية النرجسية

الشخصية النرجسية تُعبر عن واحدة من الأنماط الشخصية التي قد تسبب تحديات في العلاقات الشخصية وعلى مستوى العمل. من المهم جدًا الوعي بخصائص هذه الشخصية وكيفية التعرف عليها للحفاظ على صحتنا النفسية والعاطفية. في هذا المقال، سنستعرض الصفات الأكثر شيوعًا للشخصية النرجسية.

صفات الشخصية النرجسية

تتميز الشخصية النرجسية بعدد من السمات التي تجعلها واضحة للأشخاص المحيطين:

الشعور بالعظمة: يعتقد النرجسيون أنهم أفضل من الآخرين ولديهم قدرات ومهارات استثنائية. يفضلون أن يكونوا دائمًا في مركز الاهتمام ويتوقعون معاملة خاصة.

يعتقد النرجسيون أنهم أفضل من الآخرين ولديهم قدرات ومهارات استثنائية. يفضلون أن يكونوا دائمًا في مركز الاهتمام ويتوقعون معاملة خاصة. حاجة مستمرة للإعجاب: الشخصية النرجسية تحتاج إلى تلقي الإطراء والتقدير الدائم لتعزيز شعورهم بالذات. أي نقد يمكن أن يكون معركة بالنسبة لهم.

الشخصية النرجسية تحتاج إلى تلقي الإطراء والتقدير الدائم لتعزيز شعورهم بالذات. أي نقد يمكن أن يكون معركة بالنسبة لهم. نقص التعاطف: يجد النرجسيون صعوبة كبيرة في التعاطف مع مشاعر واحتياجات الآخرين، مما يجعلهم يبدون قاسين أو غير مهتمين.

يجد النرجسيون صعوبة كبيرة في التعاطف مع مشاعر واحتياجات الآخرين، مما يجعلهم يبدون قاسين أو غير مهتمين. الغيرة والاستحواذ: يغار النرجسيون من نجاح الآخرين ويعتقدون أنهم يستحقون نفس التقدير والنجاح دون الجهد المطلوب.

يغار النرجسيون من نجاح الآخرين ويعتقدون أنهم يستحقون نفس التقدير والنجاح دون الجهد المطلوب. التلاعب بالآخرين: يستخدم النرجسيون الآخرين كوسيلة لتحقيق أهدافهم الخاصة، سواء في العمل أو العلاقات الشخصية.

كيفية التعامل مع الشخصية النرجسية

التعامل مع شخص نرجسي يتطلب الصبر والتفهم. إليك بعض النصائح للمساعدة في التعامل معهم:

وضع حدود واضحة: من المهم وضع حدود واضحة في التعامل مع النرجسيين وعدم السماح لهم بتجاوزها.

من المهم وضع حدود واضحة في التعامل مع النرجسيين وعدم السماح لهم بتجاوزها. التواصل الصريح: كن صريحًا ومباشرًا في تواصلك معهم، وتجنب استخدام النقد المباشر الذي قد يستفز شخصيتهم.

كن صريحًا ومباشرًا في تواصلك معهم، وتجنب استخدام النقد المباشر الذي قد يستفز شخصيتهم. الحفاظ على التعاطف: حاول أن تبقى متعاطفًا ولكن دون أن تتأثر بالتلاعب العاطفي.

حاول أن تبقى متعاطفًا ولكن دون أن تتأثر بالتلاعب العاطفي. الحفاظ على استقلاليتك: لا تسمح لأي سلوكيات نرجسية بالتأثير على مفهومك لذاتك أو تقليل من قيمتك الشخصية.

الخلاصة، الوعي بصفات الشخص النرجسي وكيفية التعامل معه يساعد في تجنب المشكلات المحتملة والحفاظ على صحة العلاقات سواء كانت عائلية أو عملية.