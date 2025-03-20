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دوري الأمم الأوروبية: تركيا تلاقي المجر

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دوري الأمم الأوروبية: تركيا تلاقي المجر

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الخميس، مباريات ذهاب تصفيات الصعود والهبوط بين مستويات دوري الأمم الأوروبية، فتجري المباريات الآتية وفق توقيت مكة المكرمة:
أرمينيا (c) × جورجيا (b)- الساعة 20:00
تركيا (b) × المجر (a)- الساعة 20:00
النمسا (b) × صربيا (a)- الساعة 22:45
اليونان (b) × اسكتلندا (a)- الساعة 22:45
سلوفاكيا (c) × سلوفينيا (b)- الساعة 22:45
بلغاريا (c) × إيرلندا (b)- الساعة 22:45
أوكرانيا (b) × بلجيكا (a)- الساعة 22:45
كوسوفو (c) × آيسلندا (b)- الساعة 22:45

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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