دوري الأمم الأوروبية: تركيا تلاقي المجر

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الخميس، مباريات ذهاب تصفيات الصعود والهبوط بين مستويات دوري الأمم الأوروبية، فتجري المباريات الآتية وفق توقيت مكة المكرمة:

أرمينيا (c) × جورجيا (b)- الساعة 20:00

تركيا (b) × المجر (a)- الساعة 20:00

النمسا (b) × صربيا (a)- الساعة 22:45

اليونان (b) × اسكتلندا (a)- الساعة 22:45

سلوفاكيا (c) × سلوفينيا (b)- الساعة 22:45

بلغاريا (c) × إيرلندا (b)- الساعة 22:45

أوكرانيا (b) × بلجيكا (a)- الساعة 22:45

كوسوفو (c) × آيسلندا (b)- الساعة 22:45