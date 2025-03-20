نشكركم على متابعتكم خبر دوري الأمم الأوروبية: تركيا تلاقي المجر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الخميس، مباريات ذهاب تصفيات الصعود والهبوط بين مستويات دوري الأمم الأوروبية، فتجري المباريات الآتية وفق توقيت مكة المكرمة:
أرمينيا (c) × جورجيا (b)- الساعة 20:00
تركيا (b) × المجر (a)- الساعة 20:00
النمسا (b) × صربيا (a)- الساعة 22:45
اليونان (b) × اسكتلندا (a)- الساعة 22:45
سلوفاكيا (c) × سلوفينيا (b)- الساعة 22:45
بلغاريا (c) × إيرلندا (b)- الساعة 22:45
أوكرانيا (b) × بلجيكا (a)- الساعة 22:45
كوسوفو (c) × آيسلندا (b)- الساعة 22:45