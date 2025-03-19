الجلاش باللحمة المفرومة: وصفة شهية ومتكاملة لإفطار رمضان 20

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 11:48 مساءً - الجلاش باللحمة المفرومة من الأطباق المحببة على مائدة رمضان، فهي تجمع بين مذاق اللحمة المفرومة الغني ورقائق الجلاش المقرمشة. إليك طريقة تحضيرها بخطوات بسيطة ونتائج مضمونة، كما قدمتها الشيف فاطمة عبد المنعم:

المكونات:

1/2 كيلو لحم مفروم

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

1/2 كوب بقدونس مفروم

1/4 كوب زيت نباتي

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملعقة صغيرة شطة (اختياري)

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

1 لفة جلاش (حوالي 500 جرام)

1/2 كوب سمنة مذابة

2 كوب حليب

2 بيضة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

طريقة التحضير:

تحضير الحشوة:

في مقلاة على النار، يسخن الزيت ويضاف البصل والثوم حتى يذبلوا.

يضاف اللحم المفروم ويُقلب حتى يتغير لونه.

تضاف البهارات والملح والفلفل ويُقلب المزيج جيدًا.

يُضاف البقدونس المفروم ويُقلب لمدة دقيقة ثم يُرفع عن النار.

تحضير الجلاش:

تُدهن صينية فرن بالسمنة المذابة.

تُفرد ورقة من الجلاش في الصينية مع دهنها بالسمنة.

تُكرر العملية مع باقي أوراق الجلاش مع الحرص على دهن كل ورقة بالسمنة.

يُوزع خليط اللحم المفروم بالتساوي على طبقات الجلاش.

تُغطى الحشوة بطبقات أخرى من الجلاش مع دهن كل ورقة بالسمنة.

تُقطع الصينية إلى مربعات أو مستطيلات حسب الرغبة.

تحضير خليط التشريبة:

في وعاء، يخفق الحليب والبيض مع الملح والفلفل الأسود.

يُسكب الخليط بالتساوي على صينية الجلاش.

الخبز والتقديم:

يُسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية.

تُخبز الصينية في الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.

يُقدم الجلاش ساخنًا مع طبق من السلطة أو المخلل.