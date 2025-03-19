سلطة الفول الأخضر بالليمون: وجبة سحور صحية ومغذية في رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 11:48 مساءً - يُعتبر الفول الأخضر خيارًا ممتازًا لوجبة السحور في رمضان، فهو غني بالبروتين النباتي والألياف، مما يجعله مشبعًا ومغذيًا. إليك طريقة تحضير سلطة الفول الأخضر بالليمون وزيت الزيتون، وهي وجبة سهلة التحضير وغنية بالفيتامينات والمعادن.

فوائد سلطة الفول الأخضر للسحور:

غنية بالبروتين النباتي والألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الأساسية مثل الحديد والمغنيسيوم، التي تساعد في الحفاظ على النشاط طوال اليوم.

سهلة التحضير وسريعة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لوجبة السحور.

غنية بمضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجسم وتقوي المناعة.

مكونات سلطة الفول الأخضر بالليمون:

2 كوب فول أخضر مسلوق

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز

عصير ليمونة واحدة

1 فص ثوم مفروم ناعم

رشة ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم

نصف كوب طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

نصف كوب خيار مقطع مكعبات صغيرة

طريقة تحضير سلطة الفول الأخضر بالليمون:

اسلق الفول الأخضر في ماء مغلي لمدة 5 دقائق فقط حتى يصبح طريًا قليلًا، ثم صفيه واتركه ليبرد.

في وعاء عميق، اخلط الفول المسلوق مع الطماطم والخيار والبقدونس.

في وعاء صغير، امزج عصير الليمون مع زيت الزيتون والثوم المفروم والكمون والملح والفلفل الأسود، ثم اخلط المكونات جيدًا.

صب خليط التتبيلة فوق الفول والخضروات، ثم قلب الخليط حتى تتجانس النكهات مع بعضها.

قدم سلطة الفول الأخضر باردة مع خبز أسمر أو عيش بلدي، ويمكن تناولها مع كوب زبادي للحصول على وجبة سحور متكاملة.