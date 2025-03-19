نشكركم على متابعتكم خبر ديشامب: مبابي هو القائد .. وهدفنا التأهل على حساب كرواتيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 10:52 مساءً - تحدث ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، عن مواجهة كرواتيا، الخميس، في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.
وفي مؤتمر صحفي، قال المدرب الفرنسي: “مبابي هو القائد، وأتمنى ألا أضطر للتغيير”.
وأشار: “هناك لاعبون آخرون ارتدوا شارة قيادة المنتخب في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين”.
وأوضح: “كيليان لا يقوم بكل شيء بمفرده، بل كان تشواميني قائداً في بلجيكا، وقد أنقل المسؤولين للاعبين آخرين”.
وتابع: “ديمبلي ومبابي مميزان للغاية، ولكن هناك لاعبين آخرين بإمكانهم صناعة الفارق”.
وشدد: “الفوز ببطولة دوري أمم أوروبا أحد أهدافنا، لقد سبق لنا التتويج بهذا اللقب، وسنبذل قصارى جهدنا للوصول لقبل النهائي”.
وأردف: “اللاعبون يعانون من الإرهاق البدني في ظل ضغط المباريات والأسابيع الحاسمة خلال الفترة الأخيرة، ولكن تنتظرنا مباراتين في غاية الأهمية أمام كرواتيا”.
وأتم: “لن أخاطر بسلامة اللاعبين، تركيزنا الآن على المباراة الأولى، التي قد تكون حاسمة، قبل مباراة الإياب بعد 3 أيام، وهدفنا التأهل وذلك لن يتعارض مع توزيع وقت اللعب بين أعضاء الفريق”.