ديشامب: مبابي هو القائد .. وهدفنا التأهل على حساب كرواتيا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 10:52 مساءً - تحدث ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، عن مواجهة كرواتيا، الخميس، في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وفي مؤتمر صحفي، قال المدرب الفرنسي: “مبابي هو القائد، وأتمنى ألا أضطر للتغيير”.

وأشار: “هناك لاعبون آخرون ارتدوا شارة قيادة المنتخب في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين”.

وأوضح: “كيليان لا يقوم بكل شيء بمفرده، بل كان تشواميني قائداً في بلجيكا، وقد أنقل المسؤولين للاعبين آخرين”.

وتابع: “ديمبلي ومبابي مميزان للغاية، ولكن هناك لاعبين آخرين بإمكانهم صناعة الفارق”.

وشدد: “الفوز ببطولة دوري أمم أوروبا أحد أهدافنا، لقد سبق لنا التتويج بهذا اللقب، وسنبذل قصارى جهدنا للوصول لقبل النهائي”.

وأردف: “اللاعبون يعانون من الإرهاق البدني في ظل ضغط المباريات والأسابيع الحاسمة خلال الفترة الأخيرة، ولكن تنتظرنا مباراتين في غاية الأهمية أمام كرواتيا”.

وأتم: “لن أخاطر بسلامة اللاعبين، تركيزنا الآن على المباراة الأولى، التي قد تكون حاسمة، قبل مباراة الإياب بعد 3 أيام، وهدفنا التأهل وذلك لن يتعارض مع توزيع وقت اللعب بين أعضاء الفريق”.