اخبار الخليج / اخبار الإمارات

ديشامب: مبابي هو القائد .. وهدفنا التأهل على حساب كرواتيا

0 نشر
0 تبليغ

ديشامب: مبابي هو القائد .. وهدفنا التأهل على حساب كرواتيا

نشكركم على متابعتكم خبر ديشامب: مبابي هو القائد .. وهدفنا التأهل على حساب كرواتيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 10:52 مساءً - تحدث ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، عن مواجهة كرواتيا، الخميس، في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وفي مؤتمر صحفي، قال المدرب الفرنسي: “مبابي هو القائد، وأتمنى ألا أضطر للتغيير”.

وأشار: “هناك لاعبون آخرون ارتدوا شارة قيادة المنتخب في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين”.

وأوضح: “كيليان لا يقوم بكل شيء بمفرده، بل كان تشواميني قائداً في بلجيكا، وقد أنقل المسؤولين للاعبين آخرين”.

وتابع: “ديمبلي ومبابي مميزان للغاية، ولكن هناك لاعبين آخرين بإمكانهم صناعة الفارق”.

وشدد: “الفوز ببطولة دوري أمم أوروبا أحد أهدافنا، لقد سبق لنا التتويج بهذا اللقب، وسنبذل قصارى جهدنا للوصول لقبل النهائي”.

وأردف: “اللاعبون يعانون من الإرهاق البدني في ظل ضغط المباريات والأسابيع الحاسمة خلال الفترة الأخيرة، ولكن تنتظرنا مباراتين في غاية الأهمية أمام كرواتيا”.

وأتم: “لن أخاطر بسلامة اللاعبين، تركيزنا الآن على المباراة الأولى، التي قد تكون حاسمة، قبل مباراة الإياب بعد 3 أيام، وهدفنا التأهل وذلك لن يتعارض مع توزيع وقت اللعب بين أعضاء الفريق”.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا