الربيع حول العالم: احتفالات وتقاليد متنوعة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 10:52 مساءً - احتفالات الربيع عبر القارات

عندما ينقض فصل الشتاء وتبدأ الطبيعة في إظهار جمالها الحقيقي، يحتفل الناس في جميع أنحاء العالم بقدوم الربيع بعدة طرق وتقاليد متنوعة. يمثل الربيع فترة من التجديد والبدايات الجديدة، مما يدفع المجتمعات للاحتفال بتغير الفصول بأساليب فريدة تتناسب مع ثقافاتهم وتاريخهم.

مهرجان الزهور في الهند

في الهند، يُعرف مهرجان الألوان “هولي” بمهرجان الربيع ويُحتفل به برش الألوان البراقة والرقص على أنغام الموسيقى التقليدية. يُعتبر هذا الحدث مناسبة لإسقاط الخصومات والبدء في صفحة جديدة مع الجميع.

اليابان وتفتح أزهار الكرز

اليابان تحتفل بتفتح أزهار الكرز “ساكورا”، وهو رمز للجمال والفناء. يُقام هذا المهرجان في الحدائق حيث يجتمع الناس للنزهات تحت الشجرات المزهرة وتمتعهم بالأطعمة التقليدية مع العائلة والأصدقاء.

عيد الفصح في الدول الغربية

في العديد من الدول الغربية، يُعتبر عيد الفصح واحداً من أهم احتفالات الربيع. يتميز هذا العيد بالبيض المزين الذي يرمز إلى الحياة الجديدة، بالإضافة إلى الكثير من الأطعمة الشهية والفعاليات التي تُقام في الهواء الطلق.

تقاليد متنوعة للترحيب بالربيع

يتميز الربيع بكونه فرصة للمجتمعات حول العالم للاحتفال بطرائق مميزة. إليك قائمة ببعض هذه التقاليد:

في إيران، يُحتفل بـ “نوروز”، رأس السنة الفارسية الجديدة، الذي يتزامن مع الاعتدال الربيعي ويُعتبر بداية للربيع.

في المجر، يُمارس تقليد رش الماء على الفتيات في عيد الفصح كرمز للتطهير والتجديد.

في مصر، يُحتفل بعيد “شم النسيم”، حيث يستمتع الناس بتناول الأسماك المملحة تكريمًا للربيع وعيد الحصاد.

تُعتبر هذه التقاليد والاحتفالات شواهد رائعة على كيفية احتفاء الثقافات المختلفة بالربيع، مما يعزز الفهم العالمي لطابع هذا الفصل بدءًا من تجديد الحياة إلى الأمل في مستقبل مشرق.