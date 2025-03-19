رينارد: المنتخب الصيني قوي .. ولم يكن هناك ضغوط لتغيير القائمة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 10:52 مساءً - تحدث هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، عن مواجهة الصين، غداً الخميس، في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وصرح رينارد، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: “المنتخب الصيني تحسن كثيراً، مقارنةً بالفترة الأولى من التصفيات، ولديهم مدرب جيد، سبق لي مواجهته عندما كان يقود منتخب عمان.. الفريق منظم وقوي في الارتدادات، لكننا مستعدون جيداً”.

وعن التعديلات في قائمة المنتخب، أوضح: “لم أجدد القائمة إلا عند الحاجة لذلك.. لم أكن راضياً عن الأداء بعد كأس الخليج، وكان من المهم إجراء بعض التعديلات.. كما أن معدل أعمار اللاعبين أصبح أقل، مع التركيز على بناء مستقبل الفريق”.

وأضاف المدرب الفرنسي: “الباب مفتوح لجميع اللاعبين السعوديين، بشرط حصولهم على دقائق لعب كافية مع أنديتهم.. بعد كأس الخليج، برزت أسماء جديدة في المسابقات المحلية، وأتمنى أن تسعد التشكيلة الحالية الجماهير بتحقيق الفوز”.

واختتم: “لم يكن هناك ضغط لتغيير القائمة، لكني لم أكن سعيداً بأداء الفريق في كأس الخليج.. مركزنا الحالي في التصفيات غير مرضٍ، وكنا محظوظين ببعض النتائج السابقة.. أتمنى أن يحالفنا التوفيق غداً”.