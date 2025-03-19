كومان يتحدث عن صعوبة مواجهة إسبانيا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 09:55 مساءً - تحدث رونالد كومان، مدرب المنتخب الهولندي، عن مواجهة المنتخب الإسباني، غداً الخميس، في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وخلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، قال كومان: “منتخب إسبانيا قوي للغاية في الاستحواذ على الكرة، ولديه لاعبو وسط رائعون بين الخطوط”.

وأضاف: “مع وجود لامين يامال ونيكو وليامز على الجناحين، فإن المنتخب الإسباني يتمتع أيضاً بسرعة كبيرة. أحياناً، قد تضطر للتراجع، لكنك لا تريد ذلك حقاً”.

وشدد: “نريد الاستحواذ على الكرة في نصف ملعبهم، والقيام بضغط عال أحياناً.. سيكون من المهم جداً القيام بذلك بقوة”.

وأتم: “هذا النوع من المنافسين سيدفعنا للخلف، بثباتهم في الاستحواذ على الكرة.. ومن الواضح أنهم عندما يفقدون الكرة، يتركون مساحات كبيرة.. نريد أن نحقق النجاح، ونلعب بشكل جيد على أعلى مستوى.. هذا هو التحدي غداً”.