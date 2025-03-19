الكشف عن المرشحين لجائزة “لاعب الشهر” في الليجا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 09:55 مساءً - أعلنت رابطة الدوري الإسباني، اليوم الأربعاء، عن المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر مارس/ آذار الحالي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

كيليان مبابي (ريال مدريد)، إيسكو (ريال بيتيس)، عمر صادق (فالنسيا)، ماركوس ألونسو (سيلتا فيجو)، بيدرو دياز (رايو فاليكانو).

جدير بالذكر، أن لامين يامال، جناح برشلونة الشاب، كان آخر من توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر فبراير/ شباط الماضي.