البرتقال على السحور: ترطيب ومناعة وطاقة لصيام صحي في رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 08:50 مساءً - مع ارتفاع درجات الحرارة وتقلبات الطقس، يصبح تعزيز المناعة والترطيب أمرًا ضروريًا لصيام صحي في رمضان. يعتبر البرتقال خيارًا ممتازًا لتناوله على السحور، حيث يجمع بين فوائد الترطيب وتقوية المناعة وتوفير الطاقة، وفقًا لتقرير موقع “Food-ndtv”.

فوائد تناول البرتقال على السحور في الطقس الحار:

ترطيب الجسم:

يحتوي البرتقال على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في ترطيب الجسم خلال ساعات الصيام، خاصة في الطقس الحار.

تعزيز المناعة:

غني بفيتامين C، الذي يعزز المناعة ويحمي الجسم من العدوى والأمراض.

تحسين الهضم:

يحتوي على الألياف التي تحسن عملية الهضم وتمنح شعورًا بالشبع، مما يقلل من الجوع في الصيام.

يحتوي على حمض الستريك الذي يحفز إفراز العصارات الهضمية.

مكافحة الإجهاد الحراري:

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تكافح التأثيرات الضارة للجذور الحرة الناتجة عن الإجهاد الحراري.

نصائح إضافية:

يمكنك تناول البرتقال كفاكهة طازجة أو شربه كعصير على السحور.

للحصول على أقصى استفادة من البرتقال، تناوله مع وجبة سحور متوازنة تحتوي على البروتين والكربوهيدرات المعقدة.

تجنب إضافة السكر إلى عصير البرتقال.