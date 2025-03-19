فعاليات ومهرجانات الربيع حول العالم

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 08:50 مساءً - مقدمة عن مهرجانات الربيع

يُعتبر الربيع من أكثر الفصول احتفاءً حول العالم، حيث تنتشر المهرجانات والفعاليات التي تحتفل بقدومه وتغيّر الطقس وانتعاش الطبيعة. تُقام العديد من هذه المهرجانات في الهواء الطلق وتجمع بين الموسيقى والرقص والطعام والمظاهر الثقافية المتنوعة. من خلال هذا المقال، سنلقي نظرة على بعضٍ من أهم المهرجانات التي تُقام في فصل الربيع حول العالم.

مهرجان الكرز في اليابان

تُعتبر أزهار الكرز في اليابان رمزاً للربيع وجمال الطبيعة، مما يجعل مهرجان الكرز “ساكورا” أحد أبرز الفعاليات الثقافية في البلاد. يحتفل الناس بجمال هذه الأزهار من خلال التنزه في الحدائق والتجمعات العائلية تحت الأشجار المزدهرة. يصاحب هذا الاحتفال العديد من الأنشطة مثل العروض الفنية والثقافية وأسواق الأطعمة.

هولي: مهرجان الألوان في الهند

مهرجان هولي هو واحد من أكثر المهرجانات بهجة في الهند، حيث يقوم الناس بالاحتفال برمي الألوان على بعضهم البعض في جو من المرح والموسيقى. يمثل هذا المهرجان انتصار الخير على الشر ويعد رمزاً للوحدة والمساواة بين الأفراد. يشهد المهرجان إقامة رقصات شعبية ومعزوفات موسيقية وسط أجواء من الفرح والانطلاق.

مهرجان عيد الفصح في أوروبا

في أوروبا، يُحتفل بعيد الفصح بطرق متعددة ومبتكرة، حيث يعدّ من أهم الفعاليات الدينية والاجتماعية في القارة. تشمل الاحتفالات تقاليد مختلفة مثل تزيين البيض وصيد البيض للأطفال. في بعض الدول، تُقام معارض فنية وحرفية تركز على موضوعات الربيع وتجذب العديد من الزوار من مختلف الأعمار.

مهرجان الورود في المغرب

في بلدة قلعة مكونة المغربية، يُحتفل بمهرجان الورود الذي يعد من أهم الأحداث الربيعية في المنطقة. تُعرض آلاف الزهور في الشوارع وتُجرى مسابقات لاختيار ملكة الورد. يجمع المهرجان بين الموسيقى والرقص والأهازيج الشعبية، مما يجعله وجهة مفضلة للسياح والمقيمين للاحتفال بجمال الطبيعة وأزهار الورود الفريدة.

مهرجان الكرز في اليابان: احتفال بجمال أزهار الكرز في الحدائق.

هولي في الهند: مهرجان الألوان والفرح الذي يجمع الناس في بهجة وسعادة.

عيد الفصح في أوروبا: فعاليات تجمع بين الديني والاجتماعي بنكهة الربيع.

مهرجان الورود في المغرب: احتفال بأزهار الورد والمظاهر الثقافية المحلية.

ختاماً، تظل فعاليات ومهرجانات الربيع حول العالم تذكيراً بقدرة الطبيعة على التحول والتجديد. تعتز كل دولة بتقاليدها الخاصة للاحتفال، مما يضفي تنوعاً ثقافياً غنياً على أهمية هذا الفصل الجميل.