تقوية المناعة في رمضان: نصائح غذائية لمواجهة تقلبات الطقس

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 07:52 مساءً - مع تقلبات الطقس خلال شهر رمضان، يصبح تعزيز المناعة أمرًا حيويًا للحفاظ على صحتك. إليك كيف يمكنك تقوية جهازك المناعي من خلال التغذية السليمة، وفقًا لتقرير موقع “تايمز أوف انديا”:

أهمية التغذية لتقوية المناعة:

يلعب النظام الغذائي دورًا حاسمًا في دعم وظائف الجهاز المناعي، حيث تعتمد خلايا المناعة على العناصر الغذائية لتعمل بكفاءة.

تناول العناصر الغذائية الكافية كجزء من نظام غذائي متنوع ضروري للعمل السليم للخلايا، بما في ذلك الخلايا المناعية.

يساعد النظام الغذائي المتوازن على تقليل خطر الإصابة بالأمراض والعدوى.

نصائح غذائية لتقوية المناعة في رمضان:

تناول الفيتامينات والمعادن الأساسية:

ركز على الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الحديد والزنك وفيتامين سي وفيتامين د.

اختر الأطعمة المضادة للأكسدة:

أضف الخضروات الورقية والتوت والمكسرات والبذور إلى نظامك الغذائي.

تناول البريبايوتكس والبروبيوتكس:

تناول البريبايوتكس الموجود في الموز والبصل والثوم، والبروبيوتكس الموجود في الزبادي والأطعمة المخمرة.

قلل من تناول السكر:

يؤثر تقليل تناول السكر بشكل إيجابي على وظيفة المناعة.

تجنب الأطعمة المصنعة التي تحتوي على الدهون الضارة والمواد الكيميائية المُسببة للالتهابات.

اشرب كميات كافية من الماء:

الحفاظ على رطوبة الجسم أمر ضروري لصحة الجهاز المناعي.

اتبع نمط حياة صحي:

ممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وتقليل التوتر.