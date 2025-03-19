العثور على فتاتين فقدتا بمغامرة بحرية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 07:52 مساءً - عثرت فرق الإنقاذ على فتاتين بعد أكثر من 16 ساعة من آخر مرة تم رؤيتهما، حيث كانتا تطفوان على لوح تجديف في ولاية فلوريدا.

تفيد التفاصيل أن الفتاتين، اللتين تبلغ كل منهما 16 عامًا، لم تعودا من رحلة تجديف انطلقتا فيها من رصيف صيد الأسماك في فلوريدا، مما استدعى استدعاء خدمات الطوارئ للبحث عنهما.

ووفقًا لصحيفة “ميرور”، فقد تاهت الفتاتان طوال الليل، ولم يتم العثور عليهما إلا في الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم التالي، بعد أن قامت السلطات وعدد كبير من المتطوعين بتفتيش المياه بحثًا عنهما.

أعلن مكتب شرطة مقاطعة ليفي أنه تم العثور على الفتاتين على قيد الحياة، حيث كانتا على لوح التجديف الذي تشاركتا فيه. وأوضح المكتب أنهما كانتا تعانيان من البرد وبعض الخدوش، لكن حالتهما الصحية كانت جيدة. وتم استدعاء المسعفين للاطمئنان عليهما.

يعتقد مكتب الشريف أن لوح التجديف القابل للنفخ الذي كانت عليه الفتاتان قد تأثر بالرياح القوية والأمواج، مما دفعهما إلى الخليج المفتوح بعيدًا عن الشاطئ الرملي قبالة ساحل سيدار كي.

وفي النهاية، دفعت الرياح والأمواج بهما نحو الجنوب الشرقي بالقرب من الشاطئ، وفقًا لتقارير “ABC Action News”.